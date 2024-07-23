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Сегодня, 10:56

Инсайдер Романо: Осимхен окончательно решил покинуть «Наполи» этим летом

Руслан Минаев
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен окончательно решил сменить клуб этим летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, игроком интересуется «ПСЖ», но парижане не собираются выплачивать прописанную в контракте сумму выкупа, которая составляет около 120 миллионов евро. В столичном клубе хотят включить в сделку с «Наполи» форварда Ли Кан Ина.

Отмечается, что Осимхен может рассмотреть вариант с переходом в клуб из Саудовской Аравии, так как «Наполи» готовится подписать ему на замену форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел за команду 32 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 100 миллионов евро.

Виктор Осимхен
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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