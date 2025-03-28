Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

28 марта, 00:13

«Интер Майами» может подписать Роналду на клубный ЧМ-2025

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Интер Майами» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду на клубный чемпионат мира-2025, сообщает talkSPORT.

По информации источника, футболист может на время турнира перебраться в американский клуб, а затем вернуться в «Аль-Наср» и продлить контракт. Действущий договор Роналду с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

40-летний португалец в этом сезоне сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 4 голевые передачи.

Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Впервые в истории в турнире примут участие 32 команды.

Лионель Месси, Криштиану Роналду и&nbsp;Герд Мюллер.Лучшие бомбардиры в истории футбола. Сколько они забили в сравнении с Овечкиным?
3
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Интер Майами
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя