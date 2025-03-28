«Интер Майами» может подписать Роналду на клубный ЧМ-2025

«Интер Майами» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду на клубный чемпионат мира-2025, сообщает talkSPORT.

По информации источника, футболист может на время турнира перебраться в американский клуб, а затем вернуться в «Аль-Наср» и продлить контракт. Действущий договор Роналду с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

40-летний португалец в этом сезоне сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 4 голевые передачи.

Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Впервые в истории в турнире примут участие 32 команды.