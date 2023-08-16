Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 23:05

«Интер» объявил о переходе Арнаутовича

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Интер» объявил об аренде нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича.

Пресс-служба «нерадзурри» не сообщает о сроках соглашения, но отмечает, что у клуба есть опция выкупа контракта 34-летнего австрийца при выполнении определенных условий.

Форвард вернулся в «Интер» спустя 13 лет. Арнаутович выступал за «нерадзурри» в сезоне-2009/10 на правах аренды. Тогда он провел за клуб 3 матча и выиграл в составе миланцев требл.

В прошлом сезоне форвард сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 1 голевую передачу.

Марко Арнаутович
ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Экс-первая ракетка мира Возняцки возобновила карьеру
Фигурист Семененко рассказал, как относится к хейтерам
Экс-депутат парламента Финляндии усомнился в долгом пребывании страны в НАТО
Младенца в пакете нашли на улице в Ленинградской области
Пилот самолета умер в Панаме из-за возникших во время рейса проблем со здоровьем
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Касорла перешел в «Реал Овьедо» — 38-летний хавбек вернулся в клуб спустя 20 лет