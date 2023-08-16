«Интер» объявил о переходе Арнаутовича

«Интер» объявил об аренде нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича.

Пресс-служба «нерадзурри» не сообщает о сроках соглашения, но отмечает, что у клуба есть опция выкупа контракта 34-летнего австрийца при выполнении определенных условий.

Форвард вернулся в «Интер» спустя 13 лет. Арнаутович выступал за «нерадзурри» в сезоне-2009/10 на правах аренды. Тогда он провел за клуб 3 матча и выиграл в составе миланцев требл.

В прошлом сезоне форвард сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 1 голевую передачу.