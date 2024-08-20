«Ипсвич» арендует форварда Бройю у «Челси»

Нападающий «Челси» Армандо Бройя перейдет в «Ипсвич Таун» на правах аренды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение будет включать обязательство о выкупе контракта, если «Ипсвич» останется в АПЛ по итогам этого сезона. Общая сумма трансфера в случае перехода составит 30 миллионов фунтов стерлингов.

Бройя — воспитанник «Челси». Во второй половине сезона-2023/24 22-летний форвард выступал на правах аренды за «Фулхэм», в составе которого сделал 1 результативную передачу в 8 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.