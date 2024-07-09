Испанский журналист оценил возможность перехода Баринова в «Алавес»

Журналист испанского издания Diario AS Хосе Антонио Эспина прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Алавес».

«Баринов сказал, что «Локомотив» отпустит его в «Алавес», если испанский клуб заплатит 5-6 миллионов евро? Обычно «Алавес» столько не тратит на трансферы. Но в целом это возможно. Лично я ничего не слышал об интересе «Алавеса» к Баринову», — цитирует «РБ Спорт» Эспину.

В прошедшем сезоне 27-летний Баринов провел 32 матча, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт 27-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.