«Истанбул» хочет арендовать Янузая

Нападающий «Севильи» Аднан Янузай близок к переходу в «Истанбул Башакшехир» на правах аренды, сообщает в Twitter журналист Маттео Моретто. Сделка будет завершена в ближайшие часы.

Действующий контракт 27-летнего бельгийца с испанским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В этом сезоне Янузай сыграл в всего в 6 матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Зимнее трансферное окно в Турции открыто до 8 февраля.