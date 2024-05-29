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Сегодня, 21:49

Источник: Алексей Миранчук может перейти в «Болонью»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Болонье», сообщает Actualite Serie A.

По информации источника, бергамаски заинтересованы в переходе вингера «Болоньи» Риккардо Орсолини и могут включить в сделку Миранчука, чтобы снизить цену на 27-летнего итальянца.

В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 9 миллионов евро.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Болонья
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