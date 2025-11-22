Видео
Сегодня, 08:54

Источник: «Арсенал» ведет переговоры о трансфере Йылдыза из «Ювентуса»

Сергей Ярошенко

«Арсенал» серьезно заинтересован в трансфере нападающего «Ювентуса» Кенана Йылдыза, сообщает Caught Offside

По информации источника, агент 20-летнего турка Жорже Мендеш уже провел встречу с представителями английского клуба в Турине, где стороны обсудили потенциальный переход игрока. Отмечается, что сумма сделки может составить от 90 до 100 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Йылдыза 14 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 4 результативными передачами. Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ювентус
Кенан Йылдыз
