Источник: «Барселона» может купить Кейна за 65 миллионов евро

«Барселона» может оформить переход нападающего «Баварии» Харри Кейна, сообщает sport.es. По данным источника, летом 2026 года в контракте 32-летнего британца активируется пункт о выкупе за 65 миллионов евро. Каталонцы ищут варианты замены 37-летнему форварду Роберту Левандовски. Также интерес к Кейну проявляют клубы из Саудовской Аравии. Кейн теперь не просто бомбардир — он главный генератор атак «Баварии». Его тонкая игра подарила победу над «Боруссией» Контракт британца с «Баварией» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро. В этом сезоне на счету нападающего 15 матчей и 22 гола во всех турнирах за мюнхенцев.

NF Разница между ними в 5 лет всего лишь... 08.11.2025

ValeraK У Дзюбы активируется пункт 05.11.2025

Иньес Андреста Ла Масия- топ. Кариока- топ. А с центрнапами в Испании давняя проблема. 02.11.2025

Кариока_двойка. Ну Иньеста, в данном случае имеется ввиду нападающий, на смену такому же возрастному. Да и Ямал это не на перспексиву, это уже топ, уже состоявшийся, хоть и юнец. А не русский Месси, и такие как он, которого холили и лелеяли годами, гробя игру и результат команды, в итоге так и не ставшими хорошими игроками. А у Кариоки других оценок и не было никогда, на то он и Кариока. 02.11.2025

Иньес Андреста "Там не нужны молодые на перспективу"- это точно про Барсу??? Двойка вам, Кариока 02.11.2025

Кариока_двойка. Там не нужны молодые на перспективу, там нужны те, кто может здесь и сейчас. Вот вам и разница в подходе, между супер-клубами нацеленными на результат, и аферистами, у которых только распил на уме, покупающих игроков целыми пучками. Лучше купить одного, но точно топового, чем целую кучу гамна, и потратить в итоге гораздо больше денег, при чем сделав команду только слабее. Это про Спартак если что. Да вон и Зенит не даст соврать, все эти Лусиано, Соболев, Латышонок, все отправлены на банку, и только после этого, Зенит опять попер, а сколько времени и денег было угроблено на это фуфло. Вот-так и топчутся на месте годами, растрачивая выделенное бабло на типа усиление. Трансферы, это не только усиление, чаще всего это ослабление. Часто лучше вообще без трансферов поэтому. 02.11.2025

Александр Кейн-это супербомбардир. Как и Левандовски. Просто Роберт постарше. 02.11.2025

Александр А в чем проблема? С Левандовски они тоже побеждали. 02.11.2025

Vladislove Dobry Да нафиг надо , в 2027 г ему уже 34 будет . В Турции Осимен играет , неужели не захочет в Барсу . Всё же Барса это не Турция . 02.11.2025

Berkut-7 Ну вообще это омоложение состава , 38 летнего Левнадовского поменять на 33 летнего Кейна , логично. 02.11.2025

За спорт! Деньги Зинка дала, откуда? 02.11.2025

Сергей Кузнецов Лучше Альвареса 02.11.2025

hottie Левандовски перешел в Барсу ветераном после лучших лет в Боруссии и Баварии. Зачем повторять то же самое с Кейном? 02.11.2025

grhelga Проходит пик уже, неужели нельзя помоложе напа найти 02.11.2025