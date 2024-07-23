Источник: «Барселона» уверена в трансфере Нико Уильямса

«Барселона» уверена, что достигла соглашения о переходе вингера «Атлетика» Нико Уильямса, сообщает Managing Barca со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Отмечается, что клуб убедил 22-летнего испанца в своем проекте. В «Барселоне» ждут разрешения ла лиги на осуществление трансфера.

Ранее стало известно, что каталонцы намерены задействовать пункт о выкупе игрока за 58 миллионов евро, прописанный в его контракте.

В сезоне-2023/24 Уильямс сыграл за «Атлетик» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 19 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.