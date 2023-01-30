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Трансферы

Сегодня, 15:30

Источник: «Бавария» арендует Канселу у «Манчестер Сити»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу близок к переходу в «Баварию», сообщает The Athletic.

По информации источника, португалец будет выступать за немецкую команду на правах аренды и сделка будет включать в себя опцию выкупа.

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 37 очков за 18 матчей.

Жоау Канселу
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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