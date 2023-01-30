Источник: «Бавария» арендует Канселу у «Манчестер Сити»

Сегодня, 15:30
Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу близок к переходу в «Баварию», сообщает The Athletic.
По информации источника, португалец будет выступать за немецкую команду на правах аренды и сделка будет включать в себя опцию выкупа.
В текущем сезоне 28-летний защитник провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.
«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 37 очков за 18 матчей.