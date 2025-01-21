Источник: белорусский вратарь Лапоухов перейдет в софийский ЦСКА

Голкипер минского «Динамо» Федор Лапоухов близок к переходу в софийский ЦСКА, сообщает Legalbet.

По информации источника, 21-летний вратарь уже вылетел в Болгарию, где подпишет контракт с новым клубом.

В декабре сообщалось, что в трансфере Лапоухова был заинтересован «Спартак».

Лапоухов — воспитанник академии минского «Динамо». В сезоне-2024 он провел в чемпионате Белоруссии 28 матчей, пропустил 11 голов и 19 игр сыграл на ноль. Также на счету вратаря 6 матчей в Лиге конференций-2024/25 с 13 пропущенными голами и одной встречей на ноль.