Источник: «Бешикташ» хочет взять Tер-Штегена в аренду у «Барселоны» до конца сезона

«Бешикташ» заинтересован во вратаре «Барселоны» Марке-Андре тер Штегене, сообщает Sport.es.

По информации источника, турецкий хочет арендовать 33-летнего немца зимой до конца сезона-2025/26. «Бешикташ» готов взять на себя часть зарплаты футболиста. Отмечается, что клуб уже связался с каталонцами и окружением голкипера, чтобы убедить его перейти в «Бешикташ».

Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. За это время на его счету 422 матча, 175 из которых он отстоял на ноль. Соглашение немца с сине-гранатовыми рассчитано до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.