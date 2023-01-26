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Трансферы

Сегодня, 21:58

Источник: «Бешикташ» сделал официальное предложение по трансферу хавбека «Зенита» Барриоса

Виталий Косик
Корреспондент
Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»
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«Бешикташ» сделал официальное предложение по покупке полузащитника «Зенита» и сборной Колумбии Вильмара Барриоса, сообщает журналист Vole Ягыз Сабунчуоглу в соцсетях.

По информации источника, переговоры сторон ведутся с начала зимнего трансферного окна.

Колумбийский хавбек выступает за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник провел за питерский клуб 20 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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