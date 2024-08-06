Источник: «Челси» договорился о переходе форварда «Атлетико» Омородиона за 40 миллионов евро

Сегодня, 13:02
«Челси» достиг договоренности о переходе форварда «Атлетико» Саму Омородиона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Синие» заплатят за игрока 35 миллионов фунтов стерлингов (около 40 миллионов евро). Сам форвард подпишет контракт до лета 2013 года.
Отмечается, что окончательное согласие на переход «Атлетико» даст только после подписания нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.
Минувший сезон 20-летний испанец провел в аренде у «Алавеса», забив 9 голов и сделав результативную передачу в 35 матчах ла лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.