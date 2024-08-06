Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 13:02

Источник: «Челси» договорился о переходе форварда «Атлетико» Омородиона за 40 миллионов евро

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Челси» достиг договоренности о переходе форварда «Атлетико» Саму Омородиона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Синие» заплатят за игрока 35 миллионов фунтов стерлингов (около 40 миллионов евро). Сам форвард подпишет контракт до лета 2013 года.

Отмечается, что окончательное согласие на переход «Атлетико» даст только после подписания нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

Минувший сезон 20-летний испанец провел в аренде у «Алавеса», забив 9 голов и сделав результативную передачу в 35 матчах ла лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

ФК Атлетико
ФК Челси
2
0
Читайте также
Парагвайскую пловчиху выгнали из сборной за ночевку за пределами Олимпийской деревни
Зять Билла Гейтса снялся с турнира на Олимпиаде из-за травмы лошади
Состояние здоровья Шестерова пока не позволяет избрать ему меру пресечения
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на церемонии памяти жертв бомбардировок
В СМИ сообщили о приобщении к делу Булгакова содержимого банковских ячеек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романо: «Манчестер Сити» согласился продать Альвареса в «Атлетико» за 75 миллионов евро