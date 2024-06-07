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Сегодня, 17:18

Источник: «Челси» в ближайшие дни сделает предложение о переходе форварда «Ман Сити» Альвареса

Руслан Минаев
Хулиан Альварес.
Фото Reuters
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«Челси» всерьез намерен оформить переход нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса, сообщает TyC Sports.

По данным источника, лондонцы планируют сделать предложение в ближайшее время. «Манчестер Сити» не хочет продавать 24-летнего аргентинца, но в случае желания самого игрока, собирается выручить от его продажи не менее 75 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт Альвареса с «горожанами» истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

В прошлом сезоне он провел за «Ман Сити» 54 матча, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.

ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Хулиан Альварес
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