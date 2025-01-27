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Сегодня, 17:35

Источник: ферганский «Нефтчи» договорился о трансфере защитника «Пари НН»

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Ферганский «Нефтчи» договорился с «Пари НН» о трансфере защитника Ибрагима Юлдошева, утверждает Legalbet.

Узбекистанский клуб также согласовал личные условия с Юлдошевым. В ближайшее время 23-летний узбекистанец прилетит в расположение команды для прохождения медобследования и подписания контракта.

Юлдошев выступает за нижегородцев с августа 2021 года. Всего за «Пари НН» защитник провел 63 матча. Соглашение игрока с российским клубом рассчитано до 30 июня 2025. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.

Источник: legalbet.ru
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Иброгимхалил Юлдошев
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