Источник: ферганский «Нефтчи» договорился о трансфере защитника «Пари НН»

Ферганский «Нефтчи» договорился с «Пари НН» о трансфере защитника Ибрагима Юлдошева, утверждает Legalbet.

Узбекистанский клуб также согласовал личные условия с Юлдошевым. В ближайшее время 23-летний узбекистанец прилетит в расположение команды для прохождения медобследования и подписания контракта.

Юлдошев выступает за нижегородцев с августа 2021 года. Всего за «Пари НН» защитник провел 63 матча. Соглашение игрока с российским клубом рассчитано до 30 июня 2025. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.