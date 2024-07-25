Инсайдер Романо: форвард «Байера» Азмун перейдет в «Шабаб Аль-Ахли»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун перейдет в «Шабаб Аль-Ахли», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, эмиратский клуб заплатит за 29-летнего иранца 5 миллионов евро. В понедельник, 29 июля, форвард пройдет медосмотр.

Азмун прошлый сезон провел в «Роме» на правах аренды, однако клуб не воспользовался опцией выкупа футболиста. В сезоне-2023/24 он сыграл 29 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 8 миллионов евро.