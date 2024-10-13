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Сегодня, 12:45

Источник: Холанн готов перейти в испанский клуб летом 2025 года

Руслан Минаев
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн готов покинуть клуб летом 2025 года, сообщает El Nacional.

Отмечается, что в 24-летнем норвежце заинтересован «ПСЖ». Однако, сам форвард хочет попробовать свои силы в чемпионате Испании. Холанну интересен как «Реал», так и «Барселона».

Контракт игрока с «Манчестер Сити» действует до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что клуб ведет активные переговоры о продлении соглашения.

В этом сезоне Холанн провел 10 матчей за «Сити» и забил 11 голов. Всего на его счету 101 гол и 14 результативных передач в 108 матчах за английский клуб.

Эрлин Холанн
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Реал

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