Источник: Холанн готов перейти в испанский клуб летом 2025 года

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн готов покинуть клуб летом 2025 года, сообщает El Nacional.

Отмечается, что в 24-летнем норвежце заинтересован «ПСЖ». Однако, сам форвард хочет попробовать свои силы в чемпионате Испании. Холанну интересен как «Реал», так и «Барселона».

Контракт игрока с «Манчестер Сити» действует до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что клуб ведет активные переговоры о продлении соглашения.

В этом сезоне Холанн провел 10 матчей за «Сити» и забил 11 голов. Всего на его счету 101 гол и 14 результативных передач в 108 матчах за английский клуб.