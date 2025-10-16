Источник: «Галатасарай» может подписать Сперцяна в январе 2026 года

16 октября, 10:02
«Галатасарай» намерен подписать контракт с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, сообщает Ajansspor.
По данным источника, главный тренер турецкой команды Окан Бурук рассматривает 25-летнего армянина в качестве атакующего полузащитника. Ожидается, что официальное предложение от «Галатасарая» поступит в январе 2026 года.
В сезоне-2025/26 в 16 матчах во всех турнирах Сперцян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Армянину Сперцяну в Турции прямо самое подходящее место))). Летять утки)))
16.10.2025
Прораб.
А почему не в бакинский Нефтчи?
16.10.2025
igrek75
пустышка ты здесь. сидит на обсосанном диване с пивом и критикует хорошего футболиста
16.10.2025
Александр
Хороший вариант.
16.10.2025
alexandr2637
Зачем Сперцу это нужно?
16.10.2025
Slim Tallers
Галатасарай может позволить себе более качественных футболистов,уже поигравших в ведущих лигах мира. Зачем им армянская пустышка?! Для таких есть греческие клубы или тот же Сьон швейцарский. Хотя сомнительно,что-бы Краснодар отпустил свою звезду за реальные деньги.
16.10.2025
Adminni
У сарая сейчас и так состав приличный, поэтому Эдик может там присесть на банку. Лучше уйти в серию А, пусть это будет клуб скромный, по типу Удинезе... хотя и у Лацио сейчас в полузащите по сути толковых футболистов нет и они плетутся в нижней части таблицы, он бы нынешний Лацио усилил бы точно
16.10.2025
SportVIPs14
16.10.2025
SportVIPs14
16.10.2025
Alexey Bulatov
Анекдот дня....Сперцян в....Галатасарай!!!
16.10.2025
imperiasporta
Неужели пойдёт к турками!? Это будет такой позор !! Интересно, Галицкий одобрит такой переход ,ведь он тоже армянин по нациальности
16.10.2025
Олег
лямов за 10-12 может и купят. Не будут турки за него выкладывать 20+
16.10.2025
hаnt64
Да-да, армяна заждались в Турции!
16.10.2025