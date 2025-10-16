Видео
16 октября, 10:02

Источник: «Галатасарай» может подписать Сперцяна в январе 2026 года

Павел Лопатко
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Галатасарай» намерен подписать контракт с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, сообщает Ajansspor.

По данным источника, главный тренер турецкой команды Окан Бурук рассматривает 25-летнего армянина в качестве атакующего полузащитника. Ожидается, что официальное предложение от «Галатасарая» поступит в январе 2026 года.

В сезоне-2025/26 в 16 матчах во всех турнирах Сперцян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

13

  • AZ

    Армянину Сперцяну в Турции прямо самое подходящее место))). Летять утки)))

    16.10.2025

  • Прораб.

    А почему не в бакинский Нефтчи?

    16.10.2025

  • igrek75

    пустышка ты здесь. сидит на обсосанном диване с пивом и критикует хорошего футболиста

    16.10.2025

  • Александр

    Хороший вариант.

    16.10.2025

  • alexandr2637

    Зачем Сперцу это нужно?

    16.10.2025

  • Slim Tallers

    Галатасарай может позволить себе более качественных футболистов,уже поигравших в ведущих лигах мира. Зачем им армянская пустышка?! Для таких есть греческие клубы или тот же Сьон швейцарский. Хотя сомнительно,что-бы Краснодар отпустил свою звезду за реальные деньги.

    16.10.2025

  • Adminni

    У сарая сейчас и так состав приличный, поэтому Эдик может там присесть на банку. Лучше уйти в серию А, пусть это будет клуб скромный, по типу Удинезе... хотя и у Лацио сейчас в полузащите по сути толковых футболистов нет и они плетутся в нижней части таблицы, он бы нынешний Лацио усилил бы точно

    16.10.2025

  • SportVIPs14

  • Alexey Bulatov

    Анекдот дня....Сперцян в....Галатасарай!!!

    16.10.2025

  • imperiasporta

    Неужели пойдёт к турками!? Это будет такой позор !! Интересно, Галицкий одобрит такой переход ,ведь он тоже армянин по нациальности

    16.10.2025

  • Олег

    лямов за 10-12 может и купят. Не будут турки за него выкладывать 20+

    16.10.2025

  • hаnt64

    Да-да, армяна заждались в Турции!

    16.10.2025

    Эдуард Сперцян
    ФК Галатасарай
    ФК Краснодар
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
