Источник: «Галатасарай» может подписать Сперцяна в январе 2026 года

«Галатасарай» намерен подписать контракт с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, сообщает Ajansspor. По данным источника, главный тренер турецкой команды Окан Бурук рассматривает 25-летнего армянина в качестве атакующего полузащитника. Ожидается, что официальное предложение от «Галатасарая» поступит в январе 2026 года. В сезоне-2025/26 в 16 матчах во всех турнирах Сперцян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

AZ Армянину Сперцяну в Турции прямо самое подходящее место))). Летять утки))) 16.10.2025

Прораб. А почему не в бакинский Нефтчи? 16.10.2025

igrek75 пустышка ты здесь. сидит на обсосанном диване с пивом и критикует хорошего футболиста 16.10.2025

Александр Хороший вариант. 16.10.2025

alexandr2637 Зачем Сперцу это нужно? 16.10.2025

Slim Tallers Галатасарай может позволить себе более качественных футболистов,уже поигравших в ведущих лигах мира. Зачем им армянская пустышка?! Для таких есть греческие клубы или тот же Сьон швейцарский. Хотя сомнительно,что-бы Краснодар отпустил свою звезду за реальные деньги. 16.10.2025

Adminni У сарая сейчас и так состав приличный, поэтому Эдик может там присесть на банку. Лучше уйти в серию А, пусть это будет клуб скромный, по типу Удинезе... хотя и у Лацио сейчас в полузащите по сути толковых футболистов нет и они плетутся в нижней части таблицы, он бы нынешний Лацио усилил бы точно 16.10.2025

Alexey Bulatov Анекдот дня....Сперцян в....Галатасарай!!! 16.10.2025

imperiasporta Неужели пойдёт к турками!? Это будет такой позор !! Интересно, Галицкий одобрит такой переход ,ведь он тоже армянин по нациальности 16.10.2025

Олег лямов за 10-12 может и купят. Не будут турки за него выкладывать 20+ 16.10.2025