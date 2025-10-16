Источник: главный тренер «Фиорентины» Пиоли заинтересован в подписании Кисляка

«Фиорентина» заинтересована в трансфере полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, сообщает Europa Calcio.

По информации источника, главный тренер итальянского клуба Стефано Пиоли отметил талант 20-летнего футболиста и считает, что он может укрепить полузащиту «фиалок».

Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с 2023 года. За это время он провел 59 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.