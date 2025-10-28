Источник: Гринвуд может перейти в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере нападающего «Марселя» Мейсона Гринвуда, сообщает TEAMTalk.

По информации источника, лондонский клуб ищет динамичного игрока для усиления своей атакующей линии перед следующим сезоном.