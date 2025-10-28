Источник: Гринвуд может перейти в «Тоттенхэм»

28 октября, 18:52
«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере нападающего «Марселя» Мейсона Гринвуда, сообщает TEAMTalk.
По информации источника, лондонский клуб ищет динамичного игрока для усиления своей атакующей линии перед следующим сезоном.
Гринвуд выступает за «Марсель» с июля 2024 года. В этом сезоне на счету 24-летнего англичанина 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом рассчитан конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.