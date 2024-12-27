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Сегодня, 08:22

Источник: «Интер Майами» попробует подписать Неймара в январе

Руслан Минаев
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может перейти в «Интер Майами», сообщает Goal.

По данным источника, американский клуб попробует оформить трансфер в январе. В случае неудачи «Интер Майами» нацелен на переход Неймара летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что бразилец сообщил одноклубникам, что перейдет в «Интер Майами» летом.

Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» действует до лета 2025 года. 32-летний бразилец в этом сезоне провел 2 матчах за клуб. До этого бразилец на протяжении года восстанавливался от травмы крестообразных связок колена и разрыва мениска. Клуб объявил, что Неймар вернулся к тренировкам.

Неймар Сантос
ФК Аль-Хиляль
ФК Интер Майами
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