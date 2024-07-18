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Сегодня, 11:18

Источник: «Карабах» поднял цену за Жуниньо, которым интересовался «Локомотив»

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Азербайджанский «Карабах» поднял трансферную стоимость бразильского нападающего команды Жуниньо, сообщает Legalbet.kz.

Клуб хочет получить за 27-летнего форварда 9 миллионов евро, хотя ранее планировал выручить с его продажи 2-3 миллиона.

Жуниньо интересовался один из мексиканских клубов, предлагавший за игрока около 6 миллионов евро. Также сообщалось, что московский «Локомотив» хотел выкупить игрока за 800 тысяч евро.

Жуниньо выступает за «Карабах» с лета 2023 года. На его счету 55 проведенных матчей, 31 гол и 11 ассистов. Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

Источник: Legalbet.kz
ФК Карабах
ФК Локомотив (Москва)
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