Источник: «Краснодар» хочет купить нападающего греческого АЕК Гарсию

«Краснодар» намерен сделать греческому АЕК предложение о трансфере нападающего Леви Гарсии, об этом сообщают израильские СМИ.

Источник утверждает, что афинский клуб потребует за форварда не менее 23 миллионов евро.

В случае успешной сделки 40% от ее суммы получит предыдущий клуб Гарсии — иерусалимский «Бейтар»

26-летний игрок сборной Тринидада и Тобаго выступает за АЕК с 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард провел за клуб 24 матча, в которых забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

Эли Швидлер