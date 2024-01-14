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Сегодня, 10:59

Источник: «Краснодар» не делал предложения «Гремио» по трансферу Вильясанти

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Агусти Параха, агент полузащитника «Гремио» Матиаса Вильясанти, опроверг информацию о предложении «Краснодара» по трансферу хавбека бразильской команды.

«Краснодар» не делал никакого предложения по Матиасу. Со стороны клуба был не более чем интерес», — цитирует Параху Sport24.

Ранее журналист Калиел Дорнельс сообщал, что «быки» сделали предложение Вильясанти, но футболист ответил отказом.

26-летний парагваец в 2023 году провел 30 матчей за «Гремио» в чемпионате Бразилии, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Источник: Sport24
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