Источник: «Локомотив» договорился о трансфере Ильи Лантратова из «Химок»

Сегодня, 21:08
Вратарь Илья Лантратов может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщает журналист Иван Карпов.
По его информации, завтра, 29 декабря, голкипер должен подписать контракт с железнодорожниками, после чего он отправится в отпуск.
27-летний вратарь выступал за «Химки» с 2019 года. Он провел за команду 95 матчей, пропустил 127 мячей и 33 раза отыграл на ноль.
Ранее, 28 декабря, «Локомотив» объявил о трансфере полузащитника Сергея Пиняева и нападающего Максима Глушенкова из «Крыльев Советов». Оба игрока подписали четырехлетние контракты.
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Железнодорожники набрали 13 очков за 17 матчей.