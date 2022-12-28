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Трансферы

Сегодня, 21:08

Источник: «Локомотив» договорился о трансфере Ильи Лантратова из «Химок»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь Илья Лантратов может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщает журналист Иван Карпов.

По его информации, завтра, 29 декабря, голкипер должен подписать контракт с железнодорожниками, после чего он отправится в отпуск.

27-летний вратарь выступал за «Химки» с 2019 года. Он провел за команду 95 матчей, пропустил 127 мячей и 33 раза отыграл на ноль.

Ранее, 28 декабря, «Локомотив» объявил о трансфере полузащитника Сергея Пиняева и нападающего Максима Глушенкова из «Крыльев Советов». Оба игрока подписали четырехлетние контракты.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Железнодорожники набрали 13 очков за 17 матчей.

Источник: https://t.me/karpinside/27078
Илья Лантратов
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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