30 октября, 11:55

Источник: «Локомотив» может подписать Веру со второго раза

Павел Лопатко

«Локомотив» заинтересован в подписании контракта с полузащитником Лукасом Верой, сообщил инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, 28-летний аргентинец может перейти в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. При этом многое будет зависеть от физической формы игрока, который находится в качестве свободного агента с 23 сентября 2025 года. Его последней командой была эмиратская «Аль-Вахда», разорвавшая с ним контракт.

Полузащитник также играл за «Ланус», «Олл Бойз», «Уракан» и «Оренбург».

Ранее «Локомотив» уже пытался подписать Веру, однако затянул переговоры. Между тем игрок находится в сфере интересов команд из Мексики из МЛС.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Веры в 3 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
2

  • Gena34

    После Веры логично подписать тогда Надежду и Любовь)))

    30.10.2025

  • zg

    Вера нынче свободный агент,какая нафиг "трансферная стоимость"!?А насчет физухи,так пусть,если сам заинтересован,приезжает уже сейчас и тренируется вместе с командой!

    30.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Лукас Вера
    ФК Локомотив (Москва)
