Источник: «Локомотив» может подписать Веру со второго раза

30 октября, 11:55
«Локомотив» заинтересован в подписании контракта с полузащитником Лукасом Верой, сообщил инсайдер Иван Карпов.
По данным источника, 28-летний аргентинец может перейти в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. При этом многое будет зависеть от физической формы игрока, который находится в качестве свободного агента с 23 сентября 2025 года. Его последней командой была эмиратская «Аль-Вахда», разорвавшая с ним контракт.
Полузащитник также играл за «Ланус», «Олл Бойз», «Уракан» и «Оренбург».
Ранее «Локомотив» уже пытался подписать Веру, однако затянул переговоры. Между тем игрок находится в сфере интересов команд из Мексики из МЛС.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Веры в 3 миллиона евро.
Gena34
После Веры логично подписать тогда Надежду и Любовь)))
30.10.2025
zg
Вера нынче свободный агент,какая нафиг "трансферная стоимость"!?А насчет физухи,так пусть,если сам заинтересован,приезжает уже сейчас и тренируется вместе с командой!
30.10.2025