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Сегодня, 13:50

La Gazzetta dello Sport: «Ман Сити» рассматривает вариант с подписанием Доннаруммы

Руслан Минаев
Джанлуиджи Доннарумма.
Фото AFP
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«Манчестер Сити» собирается оформить переход вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «горожане» рассматривают варианты замены на случай ухода голкипера Эдерсона. Отмечается, что бразильцем интересуется «Аль-Иттихад».

Парижане готовы рассмотреть предложения по Доннарумме после покупки у «Краснодара» вратаря Матвея Сафонова. Россиянин стал игроком парижского клуба 14 июня.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. 25-летний итальянец провел за столичный клуб 114 матчей. Его контракт истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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