Источник: «Манчестер Сити» ведет переговоры о переходе форварда «Айнтрахта» Мармуша

«Манчестер Сити» и «Айнтрахт» ведут конкретные переговоры о переходе форварда Омара Мармуша, сообщает Sky Sports Germany.

Отмечается, что игрок пока не давал устного согласия на трансфер. 25-летний египтянин любит Франкфурт, но готов уйти в январе. «Сити» готов заплатить за Мармуша от 40 до 50 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне форвард забил 18 голов и сделал 12 результативных передач в 24 матчах за «Айнтрахт». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.