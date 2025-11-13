Видео
13 ноября, 23:56

Источник: «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере Адейеми из «Боруссии»

Сергей Ярошенко

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Кариме Адейеми, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, манкунианцы уже отправили запрос по игроку в немецкий клуб. Отмечается, что дортмундцы настаивают на продлении контракта с 23-летним игроком, однако на данный момент соглашение не достигнуто. Адейеми и его агент Жорже Мендеш хотят, чтобы в новый договор был включен пункт об отступных.

В этом сезоне на счету Адейеми 14 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 3 результативными передачами. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Портале Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

