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20 июля, 23:35

Источник: Миранчук пропустил последний спарринг «Аталанты» из-за переговоров с «Атлантой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук близок к переходу в «Атланту» из МЛС, сообщает TuttoAtalanta.

По информации источника, 28-летний россиянин из-за переговоров 18 июля пропустил последний спарринг «Аталанты» против молодежки команды. Сообщается, что «Аталанта» уже приняла предложение от клуба МЛС в размере 12 миллионов евро плюс бонусы. Сделка может завершиться в ближайшее время.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Атланта Юнайтед
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