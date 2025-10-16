Источник: «МЮ» готов потратить на Ретеги из «Аль-Кадисии» 60 миллионов евро

16 октября, 11:18
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего «Аль-Кадисии» Матео Ретеги, сообщает Fichajes.
По данным источника, трансфер 26-летнего итальянца может состояться летом 2026 года. Английский клуб готов потратить на игрока до 60 миллионов евро.
Ретеги перешел в «Аль-Кадисию» в июле 2025 года из «Аталанты». В сезоне-2025/26 в 5 матчах во всех турнирах он забил 3 гола. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.
m_16
Арабы его только недавно сами купили за 70.
16.10.2025
Adminni
Не написали важный факт того, что не голами в пердивной арабии МЮ он заинтересовал, а выступлением за сборную Италию, где за 3 игры он наколотил 5 голов и сделал 1 голевую передачу. Да соперники были эстонцы и евреи, но качество голов реально впечатляет.
16.10.2025
Михаил 888
мю сколько не тратит результата нет
16.10.2025
SportVIPs14
'Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru
16.10.2025