Источник: «МЮ» готов потратить на Ретеги из «Аль-Кадисии» 60 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего «Аль-Кадисии» Матео Ретеги, сообщает Fichajes.

По данным источника, трансфер 26-летнего итальянца может состояться летом 2026 года. Английский клуб готов потратить на игрока до 60 миллионов евро.

Ретеги перешел в «Аль-Кадисию» в июле 2025 года из «Аталанты». В сезоне-2025/26 в 5 матчах во всех турнирах он забил 3 гола. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.