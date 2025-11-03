Источник: «Наполи» готов платить Майну 40 тысяч евро в неделю

«Наполи» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, сообщает Daily Mirror.

По данным источника, итальянцы намерены арендовать 20-летнего англичанина в январе 2026 года с оговоркой о дальнейшем выкупе спортивных прав на него.

При этом в «Наполи» готовы платить Майну его зарплату в «МЮ» — около 40 тысяч евро в неделю. Сам футболист хотел бы покинуть английскую команду, он рассчитывает на большее игровое время, чтобы иметь шанс попасть в сборную Англии на ЧМ-2026.

В сезоне-2025/26 Майну в 8 матчах сделал 1 результативный пас. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.