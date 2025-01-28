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Сегодня, 12:49

Источник: представители Бабича обсудят трансфер игрока в «Аль-Джазиру» со «Спартаком»

Даниил Аршавский
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Представители сербского защитника «Спартака» Срджана Бабича намерены обсудить с красно-белыми возможность трансфера футболиста в «Аль-Джазиру», сообщает Metaratings.ru.

26 января стало известно, что футболисту сделали предложение из Саудовской Аравии с предполагаемой суммой трансфера 10 миллионов евро.

28-летний серб присоединился к «Спартаку» в августе 2023 года. Срок действия контракта защитника с красно-белыми истекает в июне 2026 года. В нынешнем сезоне Бабич провел 19 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
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ФК Аль-Джазира
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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