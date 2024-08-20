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Сегодня, 20:21

Источник: представители Кьезы контактируют с «Барселоной»

Руслан Минаев
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Представители форварда «Ювентуса» Федерико Кьезы контактируют с «Барселоной» по поводу возможного трансфера в летнее межсезонье, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее главный тренер туринцев Тиагу Мотта подтвердил, что игрок покинет клуб летом.

Кьеза выступает за «Ювентус» с октября 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 37 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт 26-летнего итальянца с клубом из Турина действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Федерико Кьеза
Футбол
ФК Барселона
ФК Ювентус
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