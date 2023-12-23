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Сегодня, 09:22

Источник: «Реал» может арендовать Ренана у «Зенита»

Сергей Разин
корреспондент
Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру в «Реале», сообщает As.

По сведениям источника, мадридский клуб рассматривает возможность арендовать 20-летнего бразильца с последующим правом выкупа.

Ранее «Сан-Паулу» отказался от Ренана из-за требований «Зенита».

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

ФК Зенит
ФК Реал
Роберт Ренан
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