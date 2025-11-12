Источник: Родриго вряд ли перейдет из «Реала» в «Тоттенхэм»

12 ноября, 17:58
Переход нападающего «Реала» Родриго в «Тоттенхэм» маловероятен, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, вероятность сделки очень мала из-за высокой зарплаты 24-летнего бразильца.
Контракт Родриго с «Реалом» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Родриго провел 16 матчей и сделал 3 голевых паса.
AZ
Во новости пошли нынче))) А можно я тоже источником новости стану? Родриго вряд ли перейдет в Шинник, поскольку не знает о существовании такого клуба))):
12.11.2025