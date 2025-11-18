Источник: «Рома» намерена арендовать Зиркзе

«Рома» заинтересована в подписании контракта с нападающим «Манчестер Сити» Джошуа Зиркзе, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, речь идет об аренде 24-летнего нидерландца. При этом «МЮ» намерен включить в сделку опцию обязательного выкупа игрока за 30 миллионов евро. Также интерес к нападающему проявляет «Милан».

В сезоне-2025/26 Зиркзе в пяти матчах за «МЮ» не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.