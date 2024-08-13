Источник: Сергеев может перейти из «Зенита» в ЦСКА

ЦСКА хочет приобрести нападающего «Зенита» Ивана Сергеева, об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Источник утверждает, что руководство московского клуба уже направило запрос на трансфер в Санкт-Петербург. Однако переход может состояться в том случае, если петербуржцы купят еще одного нападающего.

29-летний Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года, его контракт рассчитан до июня 2025 года. В сезоне-2023/24 форвард провел за клуб 37 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.