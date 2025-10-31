Источник: «Спартак» поборется с киевским «Динамо» за защитника «Васко да Гама» Леандриньо

31 октября, 10:02
«Спартак» намерен подписать защитника «Васко да Гама» Леандриньо, сообщает Antenados no Futebol.
По данным источника, в ближайшее время московский клуб направит официальное предложение по поводу трансфера 20-летнего бразильца. «Васко да Гама» готов отпустить игрока, на которого также претендует киевское «Динамо».
С января по июнь 2025 года бразилец играл за саудовский «Аль-Шабаб» на правах аренды, в 11 матчах сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Васко да Гама» действует до 31 января 2027 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.
Darkman79
Да я уже запутался,тогда тогда много было хороших игроков в чемпионате,ладно уж тогда за Крылья вспомним Коллера)))Не Р.Карлос конечно,но тоже очень хороший игрок
03.11.2025
Желтый полосатик
С "Краснодаром" и "Локомотивом" бороться в турнирной таблице не получается, так хоть с Киевом за Леандриньо поборемся...
31.10.2025
руслан магомедов
31.10.2025
hattabych
31.10.2025
руслан магомедов
31.10.2025
zoolord
Левый защитник, вместо денисова что-ли?
31.10.2025
Анкль Бэнксий_
31.10.2025
hant64
Это когда Карлос пылил в Самаре? Не знал, что махачкалинское Анжи базировалось в Самаре:grin:
31.10.2025
Кариока_двойка.
31.10.2025
Кариока_двойка.
На Локо смотреть всё приятней, а на Спартак наоборот. Потому что если со Спартака снять майки и заменить их на другие, никто особой разницы не заметит. При аферисте кахигао, Спартак как никогда превращается в чужой клуб. Понятно, что воспитанники Спартака не тянут, но так откровенно превращать команду в сборище инородных тел, это тоже никуда не годится. Ну возьмите вы к примеру Глущенкова, или того же Комличенко, Погба в конце-концов. Покупать надо не абы кого, а хотя бы всем знакомого, за которого можно будет болеть потом, или посылать хотя бы на русском. А эти все тумбы-юмбы, какой от них толк, за них не поболеешь, и не поругаешь, нейтральные, чужие, инородные тела в команде, как Гарсия например, он вроде есть, но его как будто нет. А был бы тренер, и наши заиграют, Локо не даст соврать, на них конечно смотреть сейчас приятней всех, желаю им стать чемпионами, потому что от Спартака стремительно остается одно название.
31.10.2025
m_16
Ну да, и почему же РФС не влил кучу бабла в Химки? Глядишь, и Садыговы в Турцию не уехали бы.
31.10.2025
Топотун
31.10.2025
Топотун
Скоро Киев будет нашим ! Так что ему все равно в РПЛ играть !
31.10.2025
Darkman79
Да и с еврокубками к нам шли только за баблом)Даже Роберто Карлос пылил в Самаре,Махачкала чуть ли Барселоной была,и прочие и прочие))
31.10.2025
Adiоs Amigos R
А с новым тренером Спартака консультировались?:thinking:
31.10.2025
bandradio
31.10.2025
ВОПРЕКИ
В наш футбол, никому ныне не интересный, без еврокубков, могут переходить лишь посредственности и только ЗА БАБЛОМ... Им все-равно, в какой клуб, "великий" с историей или в "позор рос.футбола" - главное туда, где больше дадут на хлебушек с маслом на всю диаспору. А мы все хвастаемся и пыжемся, что с кем-то сражаемся за трансфер, сравнивая уровень чемпионатов. Так и сборную расхваливаем за победы и ничьи с карликами футбольными, которым, за согласие сыграть с бригадой легкоатлетов и борцов Карпина, этим нищим сборным еще и не малые деньги дают за тренировку, что и является их основной причиной на согласие проведения товарищеских матчей с большими премиальными. Циркачи. А своих команд в Стране, дышащих на ладан от безденежья, поддержать Дюкову с Газпромом, западло. Позорники неприкасаемые.
31.10.2025
sven
Давай Кахигао, это твой звездный шанс ! ты можешь купить этого бразилца за 18 лямов...( а не за какие то позорные 1.8 - 2 ляма) заодно и денежки прилично наживешь на откате ! вперед , гений аферизма и воровства
31.10.2025
Piter OneLove
Спартак поборется с киевским тцк за Леандриньо
31.10.2025
Saypin
31.10.2025
dinela
Денисов в два раза дороже стоит! :rofl:
31.10.2025
blue-white!
Где состоится поединок и в каком виде борьбы?!
31.10.2025
Vitamin007
Прямо интрига)))
31.10.2025
Patria o muerte
31.10.2025
Faierman 32
Было бы за кого бороться
31.10.2025