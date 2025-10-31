Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Футбол
Трансферы

31 октября, 10:02

Источник: «Спартак» поборется с киевским «Динамо» за защитника «Васко да Гама» Леандриньо

Павел Лопатко

«Спартак» намерен подписать защитника «Васко да Гама» Леандриньо, сообщает Antenados no Futebol.

По данным источника, в ближайшее время московский клуб направит официальное предложение по поводу трансфера 20-летнего бразильца. «Васко да Гама» готов отпустить игрока, на которого также претендует киевское «Динамо».

С января по июнь 2025 года бразилец играл за саудовский «Аль-Шабаб» на правах аренды, в 11 матчах сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Васко да Гама» действует до 31 января 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

26

  • Darkman79

    Да я уже запутался,тогда тогда много было хороших игроков в чемпионате,ладно уж тогда за Крылья вспомним Коллера)))Не Р.Карлос конечно,но тоже очень хороший игрок

    03.11.2025

  • Желтый полосатик

    С "Краснодаром" и "Локомотивом" бороться в турнирной таблице не получается, так хоть с Киевом за Леандриньо поборемся...

    31.10.2025

  • руслан магомедов

    Все эти туфаны-садыги это гады и черти , ГЕТВЕРАНЫ.!!!!!!

    31.10.2025

  • hattabych

    Поди в подушку по ночам рыдаешь от такой несправедливости. Какой-то Кагихао миллионами ворочает, ты последний .уй без соли доедаешь.

    31.10.2025

  • руслан магомедов

    Пизпец, в 11 матчах две передачи. !!!!! кухигая ты уже навез кучу всяких леандриней этот то зачем!!!!!!

    31.10.2025

  • zoolord

    Левый защитник, вместо денисова что-ли?

    31.10.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Тупая ты, Вопрека...))

    31.10.2025

  • hant64

    Это когда Карлос пылил в Самаре? Не знал, что махачкалинское Анжи базировалось в Самаре:grin:

    31.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Оглянись, твой город уже не твой, какой там Киев. Ходишь по улице и не понимаешь, в какой ты стране находишься, повсюду стаи животных. А ты за Киев волнуешься.

    31.10.2025

  • Кариока_двойка.

    На Локо смотреть всё приятней, а на Спартак наоборот. Потому что если со Спартака снять майки и заменить их на другие, никто особой разницы не заметит. При аферисте кахигао, Спартак как никогда превращается в чужой клуб. Понятно, что воспитанники Спартака не тянут, но так откровенно превращать команду в сборище инородных тел, это тоже никуда не годится. Ну возьмите вы к примеру Глущенкова, или того же Комличенко, Погба в конце-концов. Покупать надо не абы кого, а хотя бы всем знакомого, за которого можно будет болеть потом, или посылать хотя бы на русском. А эти все тумбы-юмбы, какой от них толк, за них не поболеешь, и не поругаешь, нейтральные, чужие, инородные тела в команде, как Гарсия например, он вроде есть, но его как будто нет. А был бы тренер, и наши заиграют, Локо не даст соврать, на них конечно смотреть сейчас приятней всех, желаю им стать чемпионами, потому что от Спартака стремительно остается одно название.

    31.10.2025

  • m_16

    Ну да, и почему же РФС не влил кучу бабла в Химки? Глядишь, и Садыговы в Турцию не уехали бы.

    31.10.2025

  • Топотун

    С Топой еще никто не советовался !

    31.10.2025

  • Топотун

    Скоро Киев будет нашим ! Так что ему все равно в РПЛ играть !

    31.10.2025

  • Darkman79

    Да и с еврокубками к нам шли только за баблом)Даже Роберто Карлос пылил в Самаре,Махачкала чуть ли Барселоной была,и прочие и прочие))

    31.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    А с новым тренером Спартака консультировались?:thinking:

    31.10.2025

  • bandradio

    Кот в мешке

    31.10.2025

  • ВОПРЕКИ

    В наш футбол, никому ныне не интересный, без еврокубков, могут переходить лишь посредственности и только ЗА БАБЛОМ... Им все-равно, в какой клуб, "великий" с историей или в "позор рос.футбола" - главное туда, где больше дадут на хлебушек с маслом на всю диаспору. А мы все хвастаемся и пыжемся, что с кем-то сражаемся за трансфер, сравнивая уровень чемпионатов. Так и сборную расхваливаем за победы и ничьи с карликами футбольными, которым, за согласие сыграть с бригадой легкоатлетов и борцов Карпина, этим нищим сборным еще и не малые деньги дают за тренировку, что и является их основной причиной на согласие проведения товарищеских матчей с большими премиальными. Циркачи. А своих команд в Стране, дышащих на ладан от безденежья, поддержать Дюкову с Газпромом, западло. Позорники неприкасаемые.

    31.10.2025

  • sven

    Давай Кахигао, это твой звездный шанс ! ты можешь купить этого бразилца за 18 лямов...( а не за какие то позорные 1.8 - 2 ляма) заодно и денежки прилично наживешь на откате ! вперед , гений аферизма и воровства

    31.10.2025

  • Piter OneLove

    Спартак поборется с киевским тцк за Леандриньо

    31.10.2025

  • Saypin

    верчение на бую. кто больше оборотов сделает тот и выиграл

    31.10.2025

  • dinela

    Денисов в два раза дороже стоит! :rofl:

    31.10.2025

  • blue-white!

    Где состоится поединок и в каком виде борьбы?!

    31.10.2025

  • Vitamin007

    Прямо интрига)))

    31.10.2025

  • Patria o muerte

    Его братва из фавел Рио сейчас с полицией со стрельбой "бодается",в Динамо,а уж тем более киевское,переходить чисто не по "понятиям".)

    31.10.2025

  • Faierman 32

    Было бы за кого бороться

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    ФК Васко да Гама
    ФК Динамо (Киев)
    ФК Спартак (Москва)
    Читайте также
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя