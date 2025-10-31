Источник: «Спартак» поборется с киевским «Динамо» за защитника «Васко да Гама» Леандриньо

«Спартак» намерен подписать защитника «Васко да Гама» Леандриньо, сообщает Antenados no Futebol. По данным источника, в ближайшее время московский клуб направит официальное предложение по поводу трансфера 20-летнего бразильца. «Васко да Гама» готов отпустить игрока, на которого также претендует киевское «Динамо». С января по июнь 2025 года бразилец играл за саудовский «Аль-Шабаб» на правах аренды, в 11 матчах сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Васко да Гама» действует до 31 января 2027 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Darkman79 Да я уже запутался,тогда тогда много было хороших игроков в чемпионате,ладно уж тогда за Крылья вспомним Коллера)))Не Р.Карлос конечно,но тоже очень хороший игрок 03.11.2025

Желтый полосатик С "Краснодаром" и "Локомотивом" бороться в турнирной таблице не получается, так хоть с Киевом за Леандриньо поборемся... 31.10.2025

руслан магомедов Все эти туфаны-садыги это гады и черти , ГЕТВЕРАНЫ.!!!!!! 31.10.2025

hattabych Поди в подушку по ночам рыдаешь от такой несправедливости. Какой-то Кагихао миллионами ворочает, ты последний .уй без соли доедаешь. 31.10.2025

руслан магомедов Пизпец, в 11 матчах две передачи. !!!!! кухигая ты уже навез кучу всяких леандриней этот то зачем!!!!!! 31.10.2025

zoolord Левый защитник, вместо денисова что-ли? 31.10.2025

Анкль Бэнксий_ Тупая ты, Вопрека...)) 31.10.2025

hant64 Это когда Карлос пылил в Самаре? Не знал, что махачкалинское Анжи базировалось в Самаре:grin: 31.10.2025

Кариока_двойка. Оглянись, твой город уже не твой, какой там Киев. Ходишь по улице и не понимаешь, в какой ты стране находишься, повсюду стаи животных. А ты за Киев волнуешься. 31.10.2025

Кариока_двойка. На Локо смотреть всё приятней, а на Спартак наоборот. Потому что если со Спартака снять майки и заменить их на другие, никто особой разницы не заметит. При аферисте кахигао, Спартак как никогда превращается в чужой клуб. Понятно, что воспитанники Спартака не тянут, но так откровенно превращать команду в сборище инородных тел, это тоже никуда не годится. Ну возьмите вы к примеру Глущенкова, или того же Комличенко, Погба в конце-концов. Покупать надо не абы кого, а хотя бы всем знакомого, за которого можно будет болеть потом, или посылать хотя бы на русском. А эти все тумбы-юмбы, какой от них толк, за них не поболеешь, и не поругаешь, нейтральные, чужие, инородные тела в команде, как Гарсия например, он вроде есть, но его как будто нет. А был бы тренер, и наши заиграют, Локо не даст соврать, на них конечно смотреть сейчас приятней всех, желаю им стать чемпионами, потому что от Спартака стремительно остается одно название. 31.10.2025

m_16 Ну да, и почему же РФС не влил кучу бабла в Химки? Глядишь, и Садыговы в Турцию не уехали бы. 31.10.2025

Топотун С Топой еще никто не советовался ! 31.10.2025

Топотун Скоро Киев будет нашим ! Так что ему все равно в РПЛ играть ! 31.10.2025

Darkman79 Да и с еврокубками к нам шли только за баблом)Даже Роберто Карлос пылил в Самаре,Махачкала чуть ли Барселоной была,и прочие и прочие)) 31.10.2025

Adiоs Amigos R А с новым тренером Спартака консультировались?:thinking: 31.10.2025

bandradio Кот в мешке 31.10.2025

ВОПРЕКИ В наш футбол, никому ныне не интересный, без еврокубков, могут переходить лишь посредственности и только ЗА БАБЛОМ... Им все-равно, в какой клуб, "великий" с историей или в "позор рос.футбола" - главное туда, где больше дадут на хлебушек с маслом на всю диаспору. А мы все хвастаемся и пыжемся, что с кем-то сражаемся за трансфер, сравнивая уровень чемпионатов. Так и сборную расхваливаем за победы и ничьи с карликами футбольными, которым, за согласие сыграть с бригадой легкоатлетов и борцов Карпина, этим нищим сборным еще и не малые деньги дают за тренировку, что и является их основной причиной на согласие проведения товарищеских матчей с большими премиальными. Циркачи. А своих команд в Стране, дышащих на ладан от безденежья, поддержать Дюкову с Газпромом, западло. Позорники неприкасаемые. 31.10.2025

sven Давай Кахигао, это твой звездный шанс ! ты можешь купить этого бразилца за 18 лямов...( а не за какие то позорные 1.8 - 2 ляма) заодно и денежки прилично наживешь на откате ! вперед , гений аферизма и воровства 31.10.2025

Piter OneLove Спартак поборется с киевским тцк за Леандриньо 31.10.2025

Saypin верчение на бую. кто больше оборотов сделает тот и выиграл 31.10.2025

dinela Денисов в два раза дороже стоит! :rofl: 31.10.2025

blue-white! Где состоится поединок и в каком виде борьбы?! 31.10.2025

Vitamin007 Прямо интрига))) 31.10.2025

Patria o muerte Его братва из фавел Рио сейчас с полицией со стрельбой "бодается",в Динамо,а уж тем более киевское,переходить чисто не по "понятиям".) 31.10.2025