Источник: «Спартак» заплатит за переход Дуарте 3,8 миллиона евро

«Спартак» объявит о подписании Алексиса Дуарте из «Серро Портеньо» до 24 января, сообщает Telegram-канал «Спартак КБ Телега».

По информации источника, «Спартак» все еще не объявили о трансфере из-за удлиненных сроков по финансовым операциям для российских клубов. Отмечается, что московский клуб заплатит за Дуарте 3,8 миллиона евро.

Пресс-служба «Серро Портеньо» 13 января объявила о переходе 22-летнего защитника и капитана команды Алексиса Дуарте в «Спартак».

22-летний парагваец выступал в «Серро Портеньо» с 2019 года. Всего за клуб он провел 107 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.