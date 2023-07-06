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Трансферы

Сегодня, 00:10

Источник: «Торино» заинтересован в подписании Караскаля из ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Торино» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю, сообщает TMW. Итальянский клуб хочет арендовать 25-летнего колумбийца с правом выкупа за 8 миллионов евро.

В февраля 2022 года Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейт» на правах аренды, а в июле армейцы выкупили права на игрока.

В сезоне-2022/23 колумбиец забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Контракт 25-летнего футболиста с красно-синими действует до конца июня 2026 года.

Хорхе Карраскаль
ФК Торино
ФК ЦСКА (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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