Источник: Зоммер переходит из «Боруссии» Менхенгладбах в «Баварию»

Голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер в скором времени подпишет контракт с «Баварией», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма сделки составила 8 миллионов евро + 1,5 миллиона в виде бонусов.

Соглашение с голкипером будет рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 34-летний швейцарец пропустил 19 голов в 15 матчах за «Боруссию», отыграв 4 встречи на ноль. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.