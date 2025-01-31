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31 января, 23:58

Итальянский журналист: «Переход Илича в «Спартак»? Все практически готово»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника Ивана Илича в «Спартак».

«Илич до сих пор травмирован. Он пропустит субботнюю игру против «Аталанты». Переход Илича в «Спартак»? Все практически готово», — сказал Джулини «СЭ».

23-летний серб выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

3
Иван Илич
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
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