«Краснодар» объявил о переходе бразильского полузащитника «Карабаха» Кади Боргеса

«Краснодар» и «Карабах» достигли соглашения о трансфере полузащитника Кади Боргеса, сообщает пресс-служба «быков».

Бразильский хавбек прилетит на зимние сборы российской команды в Дубай и подпишет контракт в случае успешного прохождения медицинского обследования. Соглашение игрока с краснодарским клубом будет рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 26-летний бразилец сыграл за «Карабах» 31 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 11 голевых передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 1,2 миллиона евро.