Кафанов назвал условие, при котором Сафонову стоит переходить в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Каково будет Матвею ехать в «ПСЖ» на место второго вратаря? Когда ты едешь, нет разницы. Первым номером понятно, что сейчас никуда не позовут, если говорить о таком клубе. В каждой такой команде будет сильный вратарь. Может, это и хорошо, что пока есть первый номер, и тебе дают время адаптироваться, не сразу бросают в топку.

Другое дело, как было у Лунева в «Байере». Понятно, что шансов мало, но он играл даже тогда, когда выступал плохо. То есть Андрею можно было надеяться на игру в составе, если первый номер сломается или получит удаление. Такие ситуации были два раза. Один раз Андрею дали шанс, во второй раз он сам получил травму. Если будет так же, то хорошего мало. Если будут давать шансы и право на ошибку, то, конечно, стоит туда ехать и бороться», — сказал Кафанов «СЭ».

В июне истекает контракт Кейлора Наваса с «ПСЖ». В связи с этим французский клуб рассматривает Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. В сборной России за все время на его счету 13 матчей.

По итогам сезона-2023/24 «ПСЖ» в 12-й раз стал чемпионом Франции, что является рекордом лиги 1. Команду на данный момент возглавляет испанский специалист Луис Энрике.