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Сегодня, 00:29

Кафанов: «Почему Сафонова пригласили в «ПСЖ»? Он хорошо играет ногами»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему «ПСЖ» проявил интерес к голкиперу национальной команды и «Краснодара» Матвею Сафонову.

В конце мая известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что французский клуб подпишет 25-летнего россиянина за 20 миллионов евро и заключит с ним контракт до конца июня 2029 года.

«Когда Лунев поехал в «Байер», это, конечно, был вопрос престижа нашей вратарской школы — русский вратарь, в Германии, в топ-клубе. Другой вопрос, что Андрей сам оттуда ушел, потому что играть хотел. Если у Сафонова получится заиграть в ПСЖ, на других российских вратарей тоже, наверное, начнут смотреть по-другому. Просто тренеры должны понимать: по нынешним понятиям вратарь — это полевой игрок. Почему Матвея пригласили? Он ногами хорошо играет.
Когда Лунев ехал в «Байер», он и сам знал, что придется тяжело. Основной вратарь клуба Лукаш Градецки к тому времени сыграл более 100 матчей, в последний год перед приездом Андрея его выбрали капитаном, то есть человек заслужил право на ошибки. Более того, совершал их, но все понимали: пока Градецки здоров, он будет играть без замен. В ПСЖ ситуация другая. Туда взяли Джанлуиджи Доннарумму, от которого ждали большего. Но как вратарь — полевой игрок он сделал слишком много ошибок. Поэтому я не удивлен, что в клубе обратили внимание на Сафонова. Нынешний сезон у него лучший, он впервые очень стабильно отыграл весь национальный чемпионат, в сборной безупречно отстоял все пять матчей. Любую из этих игр возьми — везде Матвей в порядке», — приводит RT слова Кафанова.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер принял участие в 30 матчах, пропустил 27 мячей и отыграл 11 встреч на ноль.

Источник: RT
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