Каладзе считает, что Кварацхелии стоит перейти в «Реал»

Бывший защитник «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе назвал клуб, в котором хотел бы видеть вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

«Я хотел бы видеть Квару в «Реале», он сможет хорошо играть в такой команде. Анчелотти — один из лучших тренеров. Он хороший друг для молодых игроков. Карло правильно использует навыки игроков, размещая их на лучших позициях с наилучшей тактикой», — приводит слова Каладзе planetamilan.it.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В минувшем сезоне 23-летний грузин провел за неаполитанцев 45 матчей, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

Контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.