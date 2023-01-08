Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 15:56

Канте ждет предложения от «Барселоны», несмотря на новый контракт от «Челси»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, получивший от клуба предложение о продлении контракта, по-прежнему ждет подобного разговора с «Барселоной», которая рассматривала его подписание в качестве свободного агента летом 2023 года, сообщает Sport.es.

По информации источника, «Челси» предложила французскому футболисту продлить контракт на три года. Отмечается, что после этого «Барселона» может отказаться от предложения по подписанию Канте, так как не сможет конкурировать с английским клубом по зарплате. Однако Канте все еще ждет предложения от испанского клуба.

31-летний Канте выступает за «Челси» с 2016 года. Всего за английский клуб он сыграл 262 матча, в которых забил 13 мячей и сделал 15 голевых передач.

Н`Голо Канте
Футбол
ФК Барселона
ФК Челси
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Промес, Карпин, Пиняев и еще семь героев 2022 года в РПЛ
«Жертва двойной морали». Олимпийский чемпион Мюнхена-1972 отсидел за контрабанду
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джеко и Мурики попали в сферу интересов «Реала»